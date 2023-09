Erntedankaktion von Kamp

Unter dem Motto "Geteilte Freude ist doppelte Freude" sammelt sie ab sofort in ihren Filialen haltbare Lebensmittel, zum Beispiel Nudeln, H-Milch oder Schokolade. Die Spenden sollen dann an Luthers Waschsalon, die Suppenküche, die Vorhaller Palette und den Warenkorb weitergegeben werden. Wer sich an der Sammelaktion beteiligen will, kann die Lebensmittel einfach in den Kamp-Filialen abgeben.