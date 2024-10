Sparkasse an Volme und Ruhr spendet 30.000 Euro

Mit der Spende in Höhe von insgesamt 30.000 Euro sollen Kultur, Sport und soziale Projekte in der Stadt gefördert werden.

„Wir möchten mit unserer Unterstützung einen Beitrag leisten, um das vielfältige Angebot in Hagen zu stärken und den Menschen vor Ort zu helfen“, so Frank Walter, Vorstand der Sparkasse an Volme und Ruhr.

Zu den Einrichtungen, die von dieser Spende profitieren, gehören der Warenkorb des Caritasverbandes Hagen, Luthers Waschsalon der Diakonie Mark-Ruhr, die Suppenküche Hagen e.V. und die Corbacher 20 vom Verein für christliche Sozialarbeit Haspe e.V..