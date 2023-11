Eröffnung des Volme Forums

Am Freitag wurde das Volme-Forum eröffnet. So sind alle Bereiche der Hagener Verwaltung, die publikumsrelevant sind, in der Volme Galerie vertreten. Auch die VHS hat von nun an einen Seminarraum in der Galerie, der am Freitag mit einem Workshop für "Afrikanisches Trommeln" vorgestellt wurde.





Bei H&M shoppen gehen und dann einen schnellen Abstecher ins Bürgeramt - oder zur VHS. Das geht jetzt im neuen Volmeforum in der Volme Galerie. Gleich mehrere Bereiche der Hagener Verwaltung sowie die Volkshochschule sind in das Forum in der Volme-Galerie gezogen, welches heute offiziell vom OB eröffnet wurde.

Sei es das Bürgeramt, die Pflege- und Wohnberatung oder die Verkehrsabteilung - alles offen und zentral.

Eingezogen ist auch die VHS, die hier einen neuen Seminarraum u.a. für Sprachkurse hat. Die wirbt mit einem Workshop für "Afrikanisches Trommeln".





Unten in der Galerie begrüßt der OB die Gäste also, begleitet von Swingmusik, oben wird getrommelt, was das Zeug hält.





© Radio Hagen