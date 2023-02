Erst Whiskyflasche, dann Stuhl

Ein Mann schaltet sich in die Diskussion ein - und wird daraufhin mit einer Whiskyflasche auf den Kopf geschlagen. Als Revanche schnappt der sich einen Stuhl und wirft ihn in Richtung des Angreifers. Und schon ist das Handgemenge in vollem Gange. Entstehung und genauer Ablauf gehen in den Zeugenaussagen komplett auseinander. Was auch am verbreiteten Atemalkoholwert von über 1 Promille liegen dürfte. Die Polizei versucht zu ermitteln. Irgendwie.