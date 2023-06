Erweiterung des AKH

Das Allgemeine Krankenhaus wird ein Hochleistungshaus und heißt jetzt Agaplesion Klinikum Hagen. 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten jetzt dort.





Die somatischen Abteilungen des Johannes-Hospitals und Unfallchirurgie und Orthopädie des St-Josefs-Hospitals sind inzwischen ins AKH umgezogen, ebenso wie die ehemaligen KKH-Mitarbeiter. Das Leistungsspektrum hat sich durch die Zusammenlegung deutlich erweitert und umfasst jetzt 14 Fachkliniken und zahlreiche Kompetenzzentren.





Damit habe man den Grundstein gelegt für eine leistungsfähige und zukunftssichere medizinische Versorgung der Menschen in Hagen, so die Geschäftsführung. Ziel der Zusammenlegung war es auch, seltene und komplexere Behandlungen weiterhin hier vor Ort zu erbringen. Die Umstellung nimmt noch etwas Zeit in Anspruch: nach und nach muss das neue Logo auf Visitenkarten, Briefbögen und Schilder gedruckt werden.