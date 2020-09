Es geht wieder an die Arbeit

In dieser Woche seien keine Aktionen mehr geplant. Es sei aber damit es rechnen, dass künftig weitere Zeichen gesetzt werden müssen, so der Sprecher. Heute streikten hunderte Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bei uns in Hagen. Sie fordern 4,8 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber sagen, dass wegen der Corona-Krise die Kassen leer sind. An den Arbeitsniederlegungen haben sich Mitarbeiter des Wirtschaftsbetriebes und des Entsorgungsbetriebes sowie des öffentlichen Nahverkehrs und Verwaltungsbeschäftigte beteiligt. In anderen Städten sind für morgen weitere Kundgebungen geplant.