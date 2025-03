Warnstreiks gehen weiter

Der Warnstreik beim Hagener Entsorgungsbetrieb hat offenbar viele Leute überrascht. In Haspe und Wehringhausen sind heute die Restmülltonnen stehen geblieben. Die nächste Leerung dort ist nächste Woche Montag, dann kann die gleiche Menge Müll in Tüten dazu gestellt werden. Bis dahin sollten die Tonnen aber nach Möglichkeit nicht an der Straße stehen bleiben.

