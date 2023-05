ESC Party in der Gap Bar

Es ist wieder so weit, der ESC 2023 findet heute statt. Passend dazu veranstaltet die Gap Bar in Hagen eine ESC Party, mit einem ESC-Bingo, einem ESC-Quiz und natürlich auch der Live-Übertragung aus Liverpool. Nachdem Deutschland beim Eurovision Song Contest in den letzten Jahren eher auf den hinteren Plätzen gelandet ist, liegt die Hoffnung dieses Jahr bei der Rock Band „Lord oft the Lost“, die mit dem Song „Blood and Glitter“ für Deutschland antreten.