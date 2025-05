Schon zum dritten Mal, fängt heute (12. Mai) die EU Projektwoche am Cuno Berufskolleg an. Durch praktische Gruppenarbeiten, wie Plakaten, Videos oder Podcasts, lernen die Schüler*innen nicht nur Zusammenarbeit, sondern auch eine offene Kommunikation über wichtige Themen wie Demokratie und Solidarität. Das Projekt ist eine übergreifende Kollaboration mit dem Cuno 2 und auch Gastredner sind vor Ort. Dieses Jahr war es der Leiter von "Ruhrpott für Europa", Milad Tabesch, welcher mit seiner Organisation vor allem junge Menschen zusammenbringen und in den Austausch über Europa bringen will. Durch diese praktische Herangehensweise, wird ein verständlicher Weg für die Schüler eröffnet, sich mehr mit dem Thema auseinander zusetzen und auch die Schüler*innen zum aktiven Handeln aufzurufen.

© Radio Hagen