Der Europäische Solidaritätskorps

Die Arbeit der Freiwilligen wurde vom Europäischen Solidaritätskorps finanziert und diente der Völkerverständigung der Länder. Über 50 Freiwillige haben an dem Projekt teilgenommen und wollten damit das Ideal des ESK einer zivilgesellschaftlichen europäischen Einheit vorleben. So arbeiteten auch Armenische und Aserbaidschanische Freiwillige zusammen - im Hinblick auf den Krieg zwischen den Ländern ein Zeichen für Frieden.

Auch im Rathaus Hagen arbeiten Freiwillige des ESK, unter anderem aus Russland und Georgien.

Europa Photo Marathon

Als man noch zwischen den Hauptstädten reisen konnte, entstand so das Projekt des ersten Europa Photo Marathon. Bei einem Photo Marathon sollen die Teilnehmer in einer vorgegebenen Zeit zu bestimmten Themen Fotos machen. So entstanden dann ganze 600 Fotos von mehr als 50 Fotografen.





Vorurteile abschaffen

Gezeigt werden alltägliche Dinge aus den Hauptstädten Tiflis, Jerewan und Baku. So sollen Vorurteile abgeschafft werden und eine Einheit der Länder vorgelebt werden. Aus politischen Gründen konnte die Ausstellung leider nur in Georgien und in Deutschland gezeigt werden.





Die Ausstellung ist ab dem 20.11.2023 innen und außen am Rathaus an der Volme zu sehen.,