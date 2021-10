Experten beantworten Fragen

Von Endometriose sind ausschließlich Frauen betroffen. Dabei lagert sich Gewebe, welches der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, in unterschiedlichen Bereichen des Körpers an. Die Folgen sind chronische Entzündungen, Verwachsungen oder Blutungen. Endometriose kann zu extremen Schmerzen bei der Menstruation führen. Am kommenden Donnerstag (28.10.2021) sind AKH-Experten von 16:30 bis 18 Uhr telefonisch erreichbar. Sie beantworten Fragen und geben Tipps, wie man Schmerzen lindern und die Krankheit schonend behandeln kann.

Die Nummer: 02331/2011555