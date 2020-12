Extra-Geld vom Land

Die Corona-Pandemie belastet derzeit alle staatlichen Ebenen – und im Speziellen auch die Kommunen. Sie müssen zusätzliche Ausgaben stemmen, gleichzeitig sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer deutlich geringer als eingeplant.

Insgesammt gibt es für die Kommunen in NRW Hilfen in Höhe von 2,72 Milliarden Euro. Bund und Land wollen dafür sorgen, dass die Städte ihre Haushaltsplanungen umsetzten können und auch weiter wichtige Aufträge vor allem an die lokale Wirtschaft vergeben.