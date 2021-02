Gewerbesteuer in Hagen

100 Mio Euro an Gewerbesteuern hätten es für 2020 sein sollen. Das war mit Ausbruch der Pandemie nicht mehr realistisch: 68 Mio sind es am Ende noch geworden. Es gab aber Ausgleichszahlungen von Land und Bund in Höhe von 36 Mio Euro - und damit schafft die Stadt eine schwarze Null.

Für das laufende Jahr kalkuliert die Stadt mit 73 Mio Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer.