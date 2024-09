Fachabitur und Studium bei der Polizei

Das Fachabi können junge Leute auch bei der Polizei machen. Das gilt für Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss, also Fachhochschulreife, die den Wunsch haben, Polizistin oder Polizist in NRW zu werden. Der zweijährige Bildungsgang Fachoberschule Polizei wird an 15 Berufskollegs in NRW angeboten.

© Alex Talash