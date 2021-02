Fahndung nach Norman Franz

Norman Franz war Mitte der 1990er Jahre zu lebenslanger Haft verurteilt worden. An der Hohensyburg hatte er eine Handgranate in ein Auto geworfen und zweí Menschen getötet. Franz gelang danach die Flucht aus der JVA bei uns in Hagen. Danach soll er bei Raubüberfällen drei weitere Menschen getötet haben.

Er konnte sich schließlich nach Portugal absetzten. Dort wurde er 1998 zwar gefasst, aber auch dort konnte er aus dem Gefängnis flüchten. Seit Dienstag fahndet Interpol auf seiner Frontseite im Internet und auf Social-Media-Accounts in 194 Ländern nach dem Mörder. Auch Europol nahm Franz auf seiner Webseite der meistgesuchten Verbrecher Europas auf