Fahrbahnarbeiten

Ab heute Abend ist die Ausfahrt der Anschlussstelle Hagen-Elsey in Richtung Hagen gesperrt. Am Dienstag ist die Auffahrt dran. Es gibt eine Umleitung vor Ort. Der Verkehr auf der A46 läuft in der Zeit über nur einen Fahrstreifen. Die Sperrungen dauern jeweils von 19 Uhr bis 6 Uhr. Für die Arbeiten werden 60.000 Euro aus Bundesmitteln genutzt.