Sperrung auf A46-Autobahnkreuz Hagen

A46-Sperrungen am Tag

Die Autobahn Westfalen saniert am Autobahnkreuz Hagen die Lärmschutzwände und muss deshalb das Gestrüpp drumherum beseitigen. Das passiert jeweils zwischen 9 und 15 Uhr, weil zu der Zeit verhältnismäßig wenig auf der Autobahn los ist.

Sperrungen auf A46 in Hagen

Gesperrt wird die Verbindung von der A45 in Richtung Lüdenscheid auf die A46 Richtung Hagen. Zudem ist die Parallelfahrbahn in Richtung Hagen in diesem Bereich gesperrt. Eine Umleitung ist mit rotem Punkt markiert. Der Verkehr auf der A46 in Fahrtrichtung Hagen wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.