Fahrraddemo durch Hagen

Veranstalter war eine Initiative zur Verkehrswende in dieser Stadt, das Hagener Forum für den Fuß- und Radverkehr. Los ging es um 14 Uhr in Hohenlimburg über das Hochschulviertel, Helfe, Boele und Vorhalle zur Innenstadt, insgesamt eine Strecke von ca. 20 Kilometern. Räder in allen Ausführungen waren am Start und alle Radler einte die Aufforderung an Politik und Verwaltung Hagen endlich fahrradtauglicher zu gestalten.

© Radio Hagen