Das Ergebnis des Fahrradklimatests des ADFC: Radfahrer in NRW sind im Großen und Ganzen unzufrieden. Sie geben ihren Heimatstädten und -gemeinden im Schnitt die Note "ausreichend". Kein Wunder, sagt Axel Fell, einer der beiden Vorsitzenden des ADFC in NRW, denn viele Städte würden nur symbolisch etwas für Radfahrer tun: "Symbole sind, zum Beispiel, nur ein bisschen Farbe auf die Straße zu machen. Farbe allein bringt keine Sicherheit", erläutert er. Fell fordert vor allem bauliche Veränderungen in den Innenstädten, damit sich Radfahrer auch sicherer fühlen.

Spitzenplatz für Münster, Köln verbessert, Duisburg schlecht

Die Unterschiede in NRW sind offensichtlich groß: Auf dem Land bewerten Radfahrer das Radfahr-Klima deutlich besser als in der Stadt. Hier sind laut Umfrage die Radwege zu schmal und zu schlecht geführt, Falschparker werden nicht häufig genug bestraft und das Sicherheitsgefühl insgesamt ließe zu wünschen übrig.

Die Fahrradstadt Münster darf sich hingegen freuen, sie hat den bundesweiten Spitzenplatz unter den größeren Städten zurückerobert - mit der Note "befriedigend". Die größten Fortschritte in Sachen Fahrradfreundlichkeit machen in NRW Bonn, Neuenkirchen im Kreis Steinfurt und Köln. Besonders über Köln freut sich Axel Fell, weil Köln nicht nur plane, sondern auch etwas tue.

Allerdings belegen NRW-Städte bundesweit auch die allerletzten Plätze - und das sind folgende Städte: Duisburg, Krefeld, Hagen und Remscheid. Rebecca Heinz, Co-Vorsitzende des ADFC in NRW sagt, es liege oft am Willen, etwas zu tun - eher weniger an Geld. Viele Verbesserungen für die Radfahrer würden vor allem am politischen Willen scheitern.

Der Test des ADFC wird alle zwei Jahre gemacht. Zwei weitere Jahre, in denen die Städte und Gemeinden in NRW die Chance haben, mehr für Radfahrer zu tun.

Autor: José Narciandi