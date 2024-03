Stadtradeln geht in die nächste Runde

Das Prinzip vom Stadtradeln ist einfach. 20 Tage lang soll jeder Teilnehmer das Auto so oft wie möglich stehen lassen und stattdessen mit dem Fahrrad fahren. Im letzten Jahr haben knapp 650 Leute mitgemacht und eine Strecke von mehr als 100.000 Kilometer zurückgelegt.

Anmeldung ab sofort möglich

Das Stadtradeln startet in diesem Jahr Anfang Mai. Es geht vom 3. Mai bis zum 23. Mai. Mitmachen alle Hagenerinnen und Hagener sowie alle Personen, die in Hagen arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Für den Wettbewerb können sie selbst ein Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten. Es ist aber ach möglich als Einzelperson am Stadtradeln teilzunehmen. Eine Anmeldung ist ab sofort über folgendes Online-Formular möglich: https://www.stadtradeln.de/hagen.

Auch Schulen können mitradeln

Parallel zum Stadtradeln gibt es auch in diesem Jahr wieder das Schulradeln. Hier wird die fahrradaktivste Klasse der Stadt gesucht. Die Gewinner bekommen einen Pokal und werden zum Pizzaessen eingeladen.

Stadtradeln-Stars gesucht

Außerdem sucht die Stadt sogenannte Stadtradeln-Stars, die während der Aktion vom Auto aufs Fahrrad umsteigen und über ihre Erfahrungen in einem Blog berichten möchten. Alle Blogger können am Ende der Aktion an einer Verlosung teilnehmen. Weitere Informationen zu den Stadtradeln-Stars gibt es hier: www.stadtradeln.de/star.