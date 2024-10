Fair Trade Town

Die Idee des fairen Handels erobert immer mehr Bereiche in unserer Stadt. Dafür sorgt unter anderem eine Steuerungsgruppe. Konnte man zunächst nur an speziellen Stellen fair gehandelte Waren kaufen, so ist das Fair-Trade-Label inzwischen weit verbreitet. Die Gruppe kümmert sich darum, daß Hagen sein Zertifikat als sogenannte Fair Trade Town behält und seine Aktivitäten in dem Bereich immer mehr ausweitet.

