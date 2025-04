Fair Trade Town Hagen

Sie versucht, mit vielen kleinen Schritten vor Ort für etwas mehr Gerechtigkeit in den Herkunftsländern von Kakao, Kaffee, Tee und Co. zu sorgen. Zum Beispiel in der Zeit vom 10. bis 25. Mai mit Ideen zum fairen Frühstück oder in der fairen Woche im September. Die Gruppe unterstützt auch die Einrichtung fairer Kitas und Jugendhäuser - Ende Januar wurde das Jugendzentrum Vorhalle zum dritten fairen Jugendhaus in unserer Stadt ernannt. Hagen ist als Stadt des fairen Handels, also als Fair Trade Town, zertifiziert. Alle zwei Jahre steht die Re-Zertifizierung an. Auch in diesem Jahr muß die Stadt wieder bis Anfang September unter Beweis stellen, daß ihre Bemühungen um den fairen Handel nicht nachlassen.