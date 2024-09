Wie man selbst zu einem fairen Miteinander beitragen kann

Faires Handeln auf kommunaler Ebene

Fairtrade-Town Hagen zeigt, wie einfach fairer Handel auf kommunaler Ebene sein kann. Sie bieten an ihrem Stand zum Beispiel Hagener Schokolade und Kaffee an, die fair gehandelt wurden.

Doch wie funktioniert das ganze? In Zusammenarbeit mit Unternehmen aus Hagen findet regelmäßig eine Befragung zum derzeitigen Stand an fair gehandelten Produkten statt. So verschaffen sie sich einen Überblick.

