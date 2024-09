Faire Woche in Hagen

Um Cafés, Genüsse und Begegnungen gehts beim Kaffeespaziergang am Dienstag ab 15 Uhr ab der Musikschule quer durch die City. Dazu muß man sich allerdings vorher beim Allerwelthaus anmelden. Am nächsten Freitag wird dann das Weltkindertagsfest im Ferdinand-David-Park gefeiert, und der dritte Hagener Parking Day verwandelt am Wochenende 20./21. September Wehringhausen in ein autofreies Quartier. Um Hagens Rolle im Welthandel der Vergangenheit gehts in einem Vortrag am 24.9.. Kinder singen mit dem Earth Choir am 27.9. in der St. Michael-Gemeinde und erheben ihre Stimmen für das Klima. Zum Schluß gibts am Sonntag, den 28.9., einen App-gestützten Stadtrundgang zu Hagens kolonialen Spuren.