Faires Jugendhaus in Haspe

Faires Fest

Ende letzten Jahres wurde der Kinder- und Jugendpark als "Faires Jugendhaus" ausgezeichnet. Um das zu feiern, waren Interessierte am letzten Donnerstag im Februar zu einem Fest in die Räumlichkeiten inmitten der Hasper Grünanlage "Im Zipp" eingeladen. Neben Einblicken in die Reise des Jugendzentrums zum fairen Jugendhaus und Spielen, bei denen Fairtrade im Mittelpunkt stand, gab es faire Snacks und Getränke.

Das Jugendzentrum bietet viele verschiedene Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung an. Es wird viel mit den Kindern und Jugendlichen gebastelt und gebacken, mit einer Menge Spaß und natürlich fair gehandelten Zutaten.

Kriterien für die Zertifizierung

Faire Produkte sind eine der fünf Bedingungen, um sich als "Faires Jugendhaus" zertifizieren zu lassen. In dem Jugendzentrum an der Frankstraße finden sich deshalb neben fairem Orangensaft und weiteren Lebensmitteln auch fair gehandeltes Spülmittel.

Weitere Kriterien sind die Erarbeitung einer Strategie, wie das Thema Fairtrade in der Einrichtung umgesetzt werden soll und eine medienwirksame Öffentlichkeitsarbeit. Ebenso ist die Durchführung von mindestens zwei Aktionen oder Projekten, bei denen das Thema Fairtrade im Mittelpunkt steht und die Beschäftigung mit weiteren Nachhaltigkeitsaspekten wie z.B. dem Klimawandel, Voraussetzung.

Nachhaltig durch den Frühling

Um die Nachhaltigkeit in der Stadt zu fördern, veranstaltet das Jugendzentrum in Zukunft eine Kleidertauschbörse, sowie eine Fahrradwerkstatt mit Kindertrödel. Geplant ist das für Mai, die genauen Termine werden noch über Instagram oder auf www.wasgehtinhagen.de bekanntgegeben.