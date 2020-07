Falsche Kostenrechnungen

Eine "ZS Zahldienststelle" schickt Rechnungen für Handelsregistereinträge des Amtsgerichts Hagen an Unternehmen. Das Problem dabei: Die falschen Kostenrechnungen sehen täuschend echt aus. Die Schreiben beinhalten Aktenzeichen, Kassenzeichen, Zahlungsfristen und sogar das offizielle Landeswappen von Nordrhein-Westfalen. Auch dem erfahrenen Leser fällt wenn überhaupt erst sehr spät auf, dass er getäuscht werden soll, so gut sind die Formulare gemacht, sagt eine Beraterin der SIHK. Betroffene Unternehmen können sich in solchen Fällen bei der SIHK beraten lassen (Nummer: 02331 390279).





Weitere Infos: www.sihk.de/formularfallen