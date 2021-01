Falscher Arzt

Am Wochenende war bekannt geworden, dass das DRK in Hagen auf einen Hochstapler herein gefallen war. Der Mann sollte im Impfzentrum für die Koordination zwischen Stadt und DRK zuständig sein, wurde mittlerweile aber fristlos entlassen.

Er soll schon zuvor mit falschen Berufsbezeichnungen Karriere gemacht haben und ist mehrfach wegen ähnlicher Delikte vorbestraft, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Vor dem Landgericht Dortmund sei er aktuell angeklagt, weil er sich gegenüber einem Sozialprojekt als Psychologe mit entsprechendem Uniabschluss ausgegeben haben soll.