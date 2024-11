Kopf der Hagener Spielhallen-Familie festgenommen

Die Hagener Spielhallen-Familie hat in ganz Deutschland für Aufsehen gesorgt. Mehrere Spielhallen, manipulierten Spielautomaten und ein Steuerschaden von mehreren zehn Millionen Euro. Das war 2018. Daraufhin wurde der Kopf der Großfamilie zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Das geschah wegen der Manipulation von Spielautomaten, Steuerhinterziehung und Abgabenhinterziehung in über 650 Fällen. Vor Haftantritt durfte er kurzzeitig wegen seiner mutmaßlich schwer erkrankten Mutter in die Türkei fliegen. Dort tauchte er aber unter. Jetzt - nach über vier Jahren - kam er zurück und wurde noch am Düsseldorfer Flughafen von der Polizei festgenommen.