Falscher Arzt in Hagen

Der Hochstapler wurde längst entlassen, er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Dem Haupt- und Finanzausschuss liegt ein gemeinsamer Antrag von CDU, FDP, die Grünen und Hagen Aktiv vor. Wie konnte das passieren und wie lässt sich so etwas in Zukunft verhindern sind die wichtigsten Fragen. Eine Idee ist zum Beispiel, dass die Verwaltung, wenn sie Dritte beauftragt, von diesen Leuten erweiterte Führungszeugnisse verlangt.