Falscher Polizist

Die Hagener Polizei warnt vor einem falschen Polizisten. Der Mann hat mit seiner Masche bereits zwei andere Männer ausgeraubt. Der Unbekannte spricht spät am Abend Fußgänger an, gibt sich als Polizeibeamter aus und will die Ausweise kontrollieren. Dabei hat er es aber auf das Geld der Leute abgesehen.

© chalabala - stock.adobe.com