Falschmeldung im Netz

Aktuell kursiert in den sozialen Netzwerken eine Meldung, dass in Hagen in Kürze die Trinkwasserversorgung eingestellt werden würde. Dies ist nicht der Fall und eine Falschmeldung. Die Enervie bestätigte uns auf Nachfrage, dass die Wasserwerke in Hagen-Hengstey und an der Hasper Talsperre beide in Betrieb sind und auch die Hochbehälter im Wassernetz gefüllt sind.

© Radio Hagen