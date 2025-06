Wasser im Gasleitungsnetz

Grund ist vermutlich der Wasserrohrbruch in der Breisacher Straße. Die genau Stelle zu finden, an der das Wasser in die Leitung läuft, gestaltet sich allerdings schwierig. Um das Wasser aus den Leitungen zu pumpen wurden verschiedene Löcher in die Straße gebohrt - von der Eilper Straße bis zum Hauptbahnhof. Deswegen kann es auch sein, dass einige betroffene Haushalte inzwischen wieder eine Gasversorgung haben, obwohl das Problem an sich nicht behoben ist.

Wann genau die Reparatur abgeschlossen ist und alles wieder in Betrieb genommen werden kann, ist noch unklar. Die Arbeiten dauern aber auf jeden Fall bis zum Wochenende an.