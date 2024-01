Familie verliert Wohnwagen im Hochwasser

Your browser does not support the audio element.

Betrübtes Weihnachtsfest

Drei Tage vor dem Fest kam die erste Hochwasserwarnung aus Rinteln. An Heiligabend ist Marc noch zum Wohnwagen gefahren, um die wichtigsten Sachen in Sicherheit zu bringen. Über Weihnachten wurde dann alles überflutet. Die Weser trat über die Ufer und flutete rund 800 Wohnwagen auf dem Campingplatz Doktorsee. Hinter dem Sommerurlaub 2024 steht jetzt ein großes Fragezeichen.

Urlaubsparadies am Doktorsee

Mit sechs Jahren fuhr Marc zum ersten Mal mit seinen Eltern nach Rinteln in den Campingurlaub. Dreißig Jahre Erinnerungen, die der Familienvater mit dem Campingplatz verbindet. Auch sein 10-jähriger Sohn und seine 4-jährige Tochter kennen das Gelände schon in- und auswendig. Und seine jüngste Tochter, die sollte das Reiseziel erst noch kennenlernen, erzählt uns Marc.

Hochwasser - Wir alle kennen es

2023 war nicht das erste Jahr, in dem die Englers um ihr Eigentum bangen musste. Wie alle anderen Hagenerinnen und Hagener, kennt die Familie aus Hohenlimburg das Hochwasser aus dem Sommer 2021. Damals noch vor der Haustür, dieses Mal trifft es den Wohnwagen. Während sie vor zweieinhalb Jahren noch knapp verschont geblieben sind, gab es in den letzten Wochen kein Entkommen. Der Standwohnwagen aus dem Jahr 1972 musste von der Familie in Rinteln zurückgelassen werden.

So könnt ihr Familie Engler helfen

Ein neuer gebrauchter Wohnwagen ist das Ziel. Und dafür 6000 Euro. Damit das Spendenziel erreicht wird, hoffen Marc und seine Familie auf Hagener Unterstützung. Gespendet werden kann unter folgendem Link:





Spendenkampagne von Marc Engler: Hochwasserhilfe für Familie (gofundme.com)