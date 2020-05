Familien in Not

In der Corona-Krise wächst der Druck auf überschuldete Familien. Gleichzeitig geraten mehr Familien in Not, da Einkommen fehlt oder Angebote wie Mittagessen in der Schule ausfallen. Das sagt die Diakonie in Hagen und macht im Rahmen der bundesweiten Woche der Schuldnerberatung besonders auf die Situation der Kinder aufmerksam. Motto: Kinder haften nicht für ihre Eltern.

© Indy_Looker - stock.adobe.com