Navigation

«Fawlty Towers»-Schauspielerin Prunella Scales gestorben

Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 13:05

Bekannt war sie vor allem für ihre Rolle in «Fawlty Towers» - die britische Kultserie begleitete Prunella Scales sogar bis zu ihrem Tod.

Schauspielerin Prunella Scales gestorben
© Robert Dear/AP/dpa

Schauspielerin

London (dpa) - Die aus der britischen Kultserie «Fawlty Towers» bekannte Schauspielerin Prunella Scales ist tot. Sie sei im Alter von 93 Jahren am Montag friedlich in ihrem Haus in London gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ein Statement der Familie.

In «Fawlty Towers» verkörperte Scales einen der wichtigsten Charaktere: die Ehefrau der von Comedystar John Cleese (heute 86) gespielten Hauptfigur Basil Fawlty mit dem Namen Sybil. Am Tag vor ihrem Tod habe die an Demenz erkrankte Britin die Serie sogar noch angesehen, heißt es im Statement laut PA.

«Fawlty Towers» gehört zu den beliebtesten britischen Fernsehserien und spielt in einem leicht heruntergekommenen Hotel im südwestenglischen Küstenort Torquay, das von dem cholerischen Chef Basil geleitet wird. 

Die TV-Serie, von der es nur zwei Staffeln mit je sechs Folgen gibt, wurde 1975 beziehungsweise 1979 in der BBC ausgestrahlt.

Scales war mit dem aus vielen britischen Krimis bekannten Schauspieler Timothy West verheiratet. Er war im November 2024 gestorben.

© dpa-infocom, dpa:251028-930-217839/1
Schauspielerin Prunella Scales gestorben
Die britische Schauspielerin Prunella Scales war in ihrer Heimat auch als Umweltschützerin bekannt. (Archivbild von 2001)© Johnny Green/PA Wire/dpa
Die britische Schauspielerin Prunella Scales war in ihrer Heimat auch als Umweltschützerin bekannt. (Archivbild von 2001)
© Johnny Green/PA Wire/dpa
Schauspielerin Prunella Scales gestorben
Timothy West und Prunella Scales im Mai 2024. (Archivbild)© Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Timothy West und Prunella Scales im Mai 2024. (Archivbild)
© Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Weitere Meldungen

Florian Silbereisen wird Talkmaster – bei Show für Andy Borg

Kino & TV Silbereisen in neuer Rolle: Zum ersten Mal ist er Talkshow-Gastgeber – und das für Kollege Andy Borg.

"Das Adventsfest der 100 000 Lichter"

Ein Spiel zwischen Mord, Macht und Moral

Kino & TV Perfekt zu Halloween: In einem belgischen Dorf wird eine Zeitkapsel geöffnet. Doch ein 20 Jahre altes Tagebuch kennt die Zukunft.

TV Ausblick ZDF - «Moresnet - The Book of Death»

Helene Fischer tritt überraschend in TV-Show auf

Kino & TV Im Sommer kündigte Helene Fischer an, dieses Jahr möglichst viel Zeit mit ihrer Familie verbringen zu wollen. Doch nun macht sie eine Ausnahme - mit neuen Liedern.

Helene Fischer
skyline