Feierabendmärkte im Sommer

An zwei Donnerstagen (05. Juni & 03. Juli) kann man im Museumsquartier den Tag mit Produkten aus Hagen ausklingen lassen. Mit dabei sind zum Beispiel Jacques' Weindepot, die Märkische Spezialitätenbrennerei, das Pottblümchen, die Ölmanufaktur Straube und viele mehr. Die Gastronomen bieten ihre Speisen und Getränke zum sofortigen Verzehr und auch zum Kauf an. Für eine tolle Atmosphäre sorgt eine stilvolle Beleuchtung, um Hagen in Szene zu setzen. Außerdem wird es ein musikalisches Programm geben.

Die Zusammenarbeit funktioniere Hand in Hand, so Kirsten Fischer von der Hagen.Wirtschaftsentwicklung. Alle Beteiligten wollen die Hagener Innenstadt attraktiver machen.

Wer noch mit dabei sein will, kann sich bei der Hagen.Wirtschaftsentwicklung melden. Der Platz ist gut gefüllt, ein bis zwei Plätze würden sich aber sicherlich noch finden, so Kirsten Fischer.

Die Feierabendmärkte sind von 16 bis 22 Uhr geöffnet.