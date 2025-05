Zukunft der Innenstadt

Gemeinsam mit der SIHK, der Stadt Hagen, der City-Gemeinschaft und dem Unternehmerverein wollte man Transparenz schaffen und Veränderungen anstoßen. Die Kampagne „Füttern ist keine Liebe“ und das neue Veranstaltungsformat „Feierabendmarkt“ wurde vorgestellt. Einen Vorgeschmack darauf haben Jaques Weindepot und Goldbergs Törtchen mit kleinen Köstlichkeiten und Wein geliefert. Außerdem standen Updates zu aktuellen Immobilienprojekten wie beispielsweise die künftige Nutzung der “Kaufhof”-Immobilie, die Eisdiele „Öse“ oder dem Reisepavillon auf dem Programm. Die Stadt favorisiert für den Pavillon eine gastronomische Nutzung. Beim Interessensbekundungsverfahren zur Öse sind 12 Bewerbungen eingegangen, sieben davon vielversprechend. Man wolle sich zeitnah mit den Bewerbern zusammensetzen und eine Entscheidung treffen.

Zukunft der Kaufhof-Immobilie

Ursprünglich sollte das Warenhaus im Bereich Elberfelder Straße erhalten bleiben und der hintere Teil, in dem sich Lager- und Verwaltungsflächen befanden, abgerissen und neu gestaltet werden. Als Galeria Kaufhof vor knapp 2,5 Jahren den Rückzug aus Hagen bekanntgab, musste ein neuer Plan her. Michael Martin von der AIP Planungs GmbH hat die Projektentwicklung von Anfang an begleitet, auch den Plan B:

Mitte Juli wird in Holzbauweise bis zu einer fünften Etage aufgestockt. Hierfür musste das Dach des 4. Obergeschosses abgetragen werden - es war für den Plan nicht geeignet. Die Verkaufsflächen im Erdgeschoss sollen im April 2026 so weit fertig sein, dass die neuen Händler ihren individuellen Ausbau anfangen können. Sollte alles glatt laufen, kann im September 2026 in dem Immobilie wieder geshoppt werden.