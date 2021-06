Ferienzeit wird genutzt

An mehreren Stellen in Nordrhein-Westfalen stehen Arbeiten an. Die Fahrspuren werden zwar schmaler, fallen aber im Normalfall nicht weg. Auf der A45 in Richtung Dortmund wird zwischen Meinerzhagen und Lüdenscheid die Fahrbahn erneuert. Auf der A1 werden weiterhin die Talbrücken Hengstey und Volmarstein neu gebaut.

Einen Überblick über alle Maßnahmen und die aktuelle Verkehrslage gibt es hier: https://www.verkehr.nrw/