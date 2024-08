Fernuni: Lehre statt Studium

Lehrstellen gibt es zum Beispiel als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek , aber auch in anderen Bereichen. Die Fernuni bietet Ausbildung im dualen System an - zum Beispiel in der Bibliothek und in der Berufsschule. Die Ausbildung dauert drei Jahre, kann aber bei guten Leistungen auf zweieinhalb Jahre verkürzt werden. Wer mehr wissen will, sollte sich einen Termin merken: Am 10. September stellt die Fernuni ihre Angebote vor - beim zweiten Ausbildungstag zwischen 9 und 18 Uhr auf dem Campus.