Fest für Fluthelfer

Fast ein Jahr ist es her, dass Hagen von einer Flutkatastrophe eingeholt wurde. Unter anderem der Stadtteil Dahl war damals stark betroffen. Dort befindet sich auch der Hof der Familie Halverscheid. Diese haben am heutigen Samstag ein Fest für all diejenigen veranstaltet, die ihnen damals geholfen haben.

