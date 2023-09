Festakt Ende September

Die Max-Reger-Musikschule feiert in diesem Jahr Jubiläum. Seit 60 Jahren gibt es die Musikschule in Hagen, um das zu feiern gibt es seit Jahresanfang schon immer wieder besondere Konzerte und Aktionen. Nun steht der offizielle Geburtstag an.

© Karsten-Thilo Raab/Stadt Hagen