Vier Jahreszeiten Straßenmusik

Schüler und Schülerinnen der Max-Reger-Musikschule spielen zusammen mit ihren Lehrern das Stück vier Jahreszeiten von Vivaldi. Doch nicht wie für solche Stücke üblich, drinnen in einem Musiksaal, sondern wird bei diesem Projekt das schöne Wetter zum Vorteil genutzt. Gespielt wird draußen unter freiem Himmel, was daran so besonders ist erklärt Initiator des Projekts Jonas Liesenfeld:

Der erste Stopp war gestern an der Empore im Stadtgarten. Hier ist passend zu dem Lied, in dem auch Vögel in der Musik nachgeahmt werden, Vögelzwitschern als Begleitung dazu gekommen. Das Stück wird noch vier mal von dem Orchester gespielt. Heute startet es um 16 Uhr am Springbrunnen auf dem Friedrich-Ebert Platz, morgen in der Msuchel am Volkspark und am Donnerstag am Bismarck Turm. Am Samstag findet der finale Abschluss des Projekts dann um 19 Uhr in der Max-Reger Musikschule statt.

Ein solches Stück, schon so gut zu spielen und das in "neuem" Umfeld, verdient auf jeden Fall Applaus genug. Vorallem wenn man bedenkt, das nicht alle Mitglieder der Gruppe sehr geübte Musiker sind, sondern auch Kinder der Jekits, welche alle von Grundschulen kommen, dabei sind. Die Besucher haben es sich auf der Wiese gemütlich gemacht und ließen die Musik auf sich wirken.

Die Auftritte im Freien sind für alle frei zugänglich und begeistert alt und jung. Denn Musik ist für jeden was, wenn man sie nur auf sich wirken lässt. Jetzt während des guten Wetters lassen wir alle mal paar Sorgen los und mit Hilfe der Musik, ist das noch einfacher.

Die Gruppe hat mit ihren Auftritt auf jeden Fall schon einige Herzen berührt und wird dies in kommenden Tagen noch mehr tun. Soloparts und Tanzeinlagen, können auch Teil der Aufführung in den kommenden Tagen werden, deswegen sollte man sich die kommenden Konzerte der Straßenmusiker nicht entgehen lassen. Heute tritt die Gruppe der Max-Reger-Musikschule um 16 Uhr in der Innenstadt auf dem Friedrich-Ebert Platz auf.