Festnahme nach Raub

In Altenhagen hat die Polizei einen Räuber direkt nach der Tat festgenommen. Der Mann hatte gestern Nachmittag an der Wohnungstür eines 20-Jährigen an der Königstraße geklingelt. Als dieser öffnete, fing der andere sofort einen lautstarken Streit an und verlangte nach seinem Handy.

© ronstik - stock.adobe.com