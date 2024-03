Feuer auf Emst: Polizei vermutet Brandstiftung

Brandsachverständiger im Einsatz

Am Montag (04.03.24) hat sich ein Brandsachverständiger das abgebrannte Vereinsheim angeschaut. Auf Grundlage seiner ersten Einschätzung geht die Hagener Kriminalpolizei davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden ist. Der Verein geht davon aus, dass das Feuer auf der überdachten Terrasse ausbrach, und von dort auf das restliche Gebäude übergriff.

Weitere Zeugen gesucht

Nach der ersten Einschätzung des Brandsachverständigen werden jetzt weitere Zeugen gesucht. Die Polizei will wissen, ob sich verdächtige Personen in der Tatnacht (01. auf 02.03.24) zwischen 23.00 Uhr und 00.30 Uhr im Bereich der Lohestraße oder umliegenden Straßen aufgehalten haben.

Feuerteufel auf Emst?!

Auf Emst hat es in letzter Zeit häufiger gebrannt. Am Ostersonntag 2023 brannte das alte Vereinsheim von Hagen 11 am Loheplatz ab. Hier konnte Brandstiftung als Brandursache ausgeschlossen werden. Mitte Februar brannte dann allerdings auf dem selben Sportplatz ein Lagercontainer ab. Hier geht die Polizei aktuell von Brandstiftung aus. Auch hier werden Zeugengesucht, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können.