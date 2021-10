Feuer auf Firmengelände

Die Hagener Feuerwehr ist aktuell an der Sedanstraße im Einsatz. Dort brennt es auf einem Firmengelände. Eine Halle steht komplett in Flammen. Das Gebiet wurde geräumt, Menschen kamen nach aktuellem Stand nicht zu Schaden. Allerdings ist eine riesige Rauchwolke zu sehen. Die Feuerwehr kann nicht ausschließen, dass Gefahrenstoffe austreten. Deshalb am besten Fenster und Türen schließen und Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Eine Warnung ist auch über die NINA-App rausgegangen.