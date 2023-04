Feuer im Holzsilo

Bei den Löscharbeiten in Kabel hat die Hagener Feuerwehr ihre Taktik geändert. Dort brennt es seit Sonntag in einem Silo am Biomasse-Kraftwerk der Mark E. In dem 20 Meter hohen Silo werden Holzreste gelagert. Die Löscharbeiten sind aufwendig.

© Alex Talash