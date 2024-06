Feuer im Seniorenzentrum

Im Seniorenzentrum an der Buschstraße in Helfe gab es heute Morgen ein tragisches Unglück. Eine 78-jährige Bewohnerin wollte offenbar mit einem Feuerzeug Nähte an ihrer Kleidung entfernen, so die Polizei. Doch plötzlich geriet die Kleidung der Seniorin in Brand.

© Alex Talash