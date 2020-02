Feuer in Hohenlimburg

Die Feuerwehr war in der Nacht in Hohenlimburg im Einsatz. Dort brannte es in einem Mehrfamilienhaus an der Piepenstockstraße. Das Feuer war offenbar in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen, die beiden Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

