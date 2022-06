Feuer in Wehringhausen

Die Lange Straße bleibt nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus vorerst gesperrt. Der Brand war gestern Nachmittag im Dachstuhl des Gebäudes an der Ecke Siemensstraße ausgebrochen. 26 Menschen leben in dem Haus, sie konnten sich rechtzeitig retten. Zwei Frauen kamen mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

© Alex Talash