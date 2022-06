Feuer in Wehringhausen

Die Ursache für den Brand Pfingstmontag in Wehringhausen könnte ein technischer Defekt sein. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen deutet alles daraufhin, sagt die Hagener Polizei. Der Brand war vor zwei Wochen im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses an der Lange Straße ausgebrochen. Das Haus ist seitdem unbewohnbar, die Lange Straße in diesem Bereich gesperrt.

© Alex Talash